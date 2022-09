Am Montag kam es auf der Ossiacher Bundesstraße in Richtung St. Veit/Glan (B 94) zu einem Unfall, in den drei Autos involviert waren.

Eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war mit ihrem Fahrzeug stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Jacques-Lemans-Straße wollte sie nach links einbiegen. Die Frau musste wegen Gegenverkehr anhalten. Hinter ihr fuhr ein St. Veiter (34), der sein Auto ebenfalls abbremste.

Eine nachkommende Pkw-Lenkerin (32) übersah offenbar die beiden vor ihr stehenden Autos und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Sie prallte mit ihrem Auto gegen den Pkw des St. Veiters. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Fahrzeug in den Pkw der 43-Jährigen geschleudert.

Ins Krankenhaus gebracht

Die 32-Jährige sowie ihr Sohn (2) – er war ordnungsgemäß im Kindersitz angeschnallt – wurden zur Untersuchung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An ihrem Auto und dem des Mannes entstand erheblicher Sachschaden. Am Pkw der 43-Jährigen entstand leichter Sachschaden.