Unter dem Motto „Säen-Ernten-Danken“ findet in Wieting am Sonntag das wahrscheinlich größte Erntedankfest Kärntens, welches nur alle 10 Jahre durchgeführt wird, statt. Bei diesem Fest werden über 70 aufwendig geschmückte Festwägen und bis zu 3000 Besucher erwartet.

Was aber unterscheidet dieses Erntedankfest in Wieting von vielen anderen? „Ganz einfach: Das Besondere am Wietinger Erntedankfest ist, dass alle örtlichen Vereine sowohl in Organisation als auch in Durchführung der Veranstaltung eingebunden sind und somit Gemeinschaft wirklich gelebt wird. Gerade aus diesem Grund wird alle zehn Jahre ein – für das kleine Dorf im Görtschitztal verhältnismäßig großes – Fest veranstaltet“, sagt der Organisator Stefan Ratheiser.

Die Organisation obliegt einem eigenen Erntedankkomitee, welches diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen durchführt. Das 7. Wietinger Erntedankfest beginnt mit dem Erntetanz am Samstag, der Höhepunkt ist der große Umzug am Sonntag (Programm siehe rechts).



Das Erntedankkomitee weißt auch darauf hin, dass während der Dauer des Umzuges, cirka in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, die Görtschitztaler Bundestraße (B 92) sowie die Durchfahrt Hechtlsiedlung im Bereich ab Raffelsdorf bis Kitschdorf gesperrt. Ein Umfahrung ist über die Ortschaften Guttaring und Passering bis nach Brückl und umgekehrt möglich.