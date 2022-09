"Der Blutdruck steigt, aber ein bisschen Aufregung gehört dazu" - mit diesen Worten und "mit einem Puls von 220" startete der Görtschitztaler ATV-Bauer Helmut in die Hofwochen. Die erste Folge wurde am Mittwochabend auf ATV ausgestrahlt. Vier Damen hat der 47-Jährige auf seinen Hof auf der Saualpe eingeladen. Als erste Bewerberin tauchte Nathalie (35) aus Hessen auf. Und das "flotte Gebilde" entlockte dem Bauern ein überraschtes "Woow".

Mit ihrem Gastgeschenk, einer Heugabel, eroberte Petra Helmuts Herz - zumindest bei der ersten Begegnung © ATV/Rene Succaglia

Die zweite Kandidatin, die den Weg auf seinen Hof fand, war Carmen (41). Gleich wie Nathalie hat sie Schwarzwälder Wurzeln. Eines unterscheidet die beiden Damen jedoch. Während Nathalie den Bauern "geflasht hat", war er von der zweiten Dame weniger begeistert. Die Bilder in der Bewerbung seien toll gewesen, live sei es jedoch anders. Helmuts Vorstellungen wurden nicht ganz erfüllt. Eine Einschätzung, die auch Helmuts Freund Timo teilte. Dieser glaubte nicht, dass Carmen "die Frau für den Rest von Helmuts Leben" sei.

Das Blatt wendet sich

Als Carmen am Hof angekommen war, fiel Helmut auch wieder ein, was er beim Anblick von Nathalie ganz vergessen hatte: das Geschenk für seine Damen, ein selbst geschmiedetes Herz. Die 35-Jährige deutet das als positives Zeichen und rechnet sich bereits gute Chancen beim Kärntner aus. Doch ganz plötzlich wendete sich das Blatt, als die Kärntnerin Petra anreiste.

Die blonde Bewerberin wollte ihren Bauern mit einer Holzheugabel samt Jausenpaket aufgabeln - und hatte damit, wie es auf den ersten Blick schien, Erfolg. Petra sei "eine Bombe" und habe Amors Pfeil gleich mitgebracht. Dass zwischen den beiden die Chemie stimmt, entging natürlich auch den beiden Konkurrentinnen nicht. Vor allem Nathalie ging das nahe. Sie hatte das Gefühl, dass es zwischen den beiden zu 100 Prozent passe. Und auch, wenn sie den anderen das Glück gönne, so würde sich das wie eine Ablehnung ihr gegenüber anfühlen, erzählte sie unter Tränen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend: In der nächsten Folge, wie in der Vorschau zu sehen war, gibt sich Nathalie wieder kämpferisch und verspricht: "Ich bin gekommen, um zu bleiben."