Derzeit laufen die Vorbereitungen rund um den Längsee auf Hochtouren. Am Freitag, 09. September, fällt der Startschuss für das 28. Backhendlfest. "Wir befinden uns derzeit in der finalen Phase. Seit zwei Wochen arbeiten wir schon an unserem Fest", erklärt Josef Liesinger vom Backhendlverein.

Rund 12.000 Personen werden am kommenden Wochenende am Fest erwartet. "Vorbereitet haben wir uns für rund 15.000 Personen." Um so eine Menge an Leuten bedienen zu können, braucht es auch das dafür nötige Personal. "Zum Glück haben wir unser Stammpersonal und eine große Familie, bei uns ist jeder im Einsatz", betont Liesinger.

Seegasthaus zum ersten Mal dabei

Unter den insgesamt neun Betrieben finden sich auch zwei bäuerliche Betriebe: der Brunnerhof von Iris Stromberger und der Liesinger-Hof vulgo Josl von Josef, Sieglinde und Michael Liesinger. Bei den Gastrobetrieben finden sich das Dienstl Gut aus Launsdorf, "Liegl am Hiegl", im Stift St. Georgen, das Landgasthof "Der Schumi", das Wirtshaus Gelter und das Seegasthaus am Längsee. Letzteres ist heuer zum ersten Mal dabei. Stephan Loibenegger, der das Seegasthaus seit einem Jahr gepachtet hat, hofft bei seiner Premiere auf schönes Wetter, gut gelaunte Gäste, und ein ertragreiches Geschäft: "Es ist für die ganze Region interessant und wir freuen uns, dabei zu sein."

Aber "dabei sein" ist für den Backhendl-Neuling nicht alles. Er möchte das Fest auch als Sprungbrett nutzen: "Wir müssen uns beweisen, weil wir ja erst ein Jahr lang hier sind. Als neuer Wirt ist es natürlich nicht so leicht, aber wir haben schon einige Reservierungen bekommen." Loibnegger und das Seegasthaus wurden vom Backhendlverein eingeladen und haben sofort zugesagt. Am Freitag können der Gastronom und sein Team zeigen, was sie drauf haben.

Fotos vom Backhendlfest 2021

Taupe heuer nicht dabei

Heuer nicht mehr dabei ist "Taupes Genussschmiede am See". "Der Grund ist ganz einfach. Ich arbeite großteils mit Praktikanten, diese wollten alle am letzten Ferienwochenende freihaben", erklärt Harald Taupe. Er wäre aber auch bereit, nächstes Jahr wieder beim Backhendlfest mit dabei zu sein.

Vor zwei Jahren wurde ein Abholservice eingeführt, der intensiv genutzt wird. "2020 hat – aufgrund der Pandemie – ein Drittel der Gäste die Portion Backhendl abgeholt. Im vergangenen Jahr war es nur ein Fünftel", betont Liesinger. Auch auf Regionalität wird gesetzt. "Bei jedem Betrieb gibt es neben den Fleischspezialitäten Hendlwein aus der Region. Das Backhendl und der Wein gehen sozusagen Hand in Hand."