Diese Woche beginnt das 28. Backhendlfest in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Seit Jahren sind die großen Holz-Hähne ein Aushängeschild des Festes. Jeder Betrieb, der dabei ist, hat einen großen Holz-Hahn auf der Straße stehen. Drei Hähne wurden nun gestohlen – der vor dem Landgasthof Schumi, der vor dem Dienstlgut und der in Launsdorf, der als Richtungs- und Wegweiser gilt.

"Ich weiß nicht, ob es einfach ein schlechter Lausbubenstreich oder eine gezielte Aktion war", erklärt Josef Liesinger vom Backhendlverein. Die Hähne haben einen Durchmesser von rund einem Meter. "In ein normales Auto passen sie nicht, da braucht man schon einen Kleinbus. Außerdem sind die Hähne speziell bemalt. Wenn jemand sie im Garten aufstellt, weiß jeder, der Hahn ist von uns", betont Liesinger. Rund fünf Kilo liegt ein Hahn. Der Fall wurde auch bei der Polizei angezeigt. Leider ist so ein Diebstahl in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen.

Wer hat die Hähne gestohlen? © Gebeneter

Auch Stephan Loibnegger vom Seegasthaus am Längsee hat von dem Diebstahlt gehört. Er ist heuer zum ersten Mal dabei, hat aber vorgesorgt: "Wir haben unsere Holz-Hähne mit Kabelbindern angekettet", sagt Loibnegger. "Zum Glück sind sie noch alle da."

Nun hoffen der Verein und die Gastgeber, die nicht verschont wurden, dass die Diebe die Hähne wieder zurückbringen. "Wir wünschen uns, dass der Dieb oder die Diebin die Hähne zurückbringt, von mir aus auch bei einer Nacht- und Nebelaktion, wie sie abmontiert wurden."