Die Bewerbungen sind gecheckt, die Damen ausgewählt. Auch die Dreharbeiten hat Helmut, der St. Veiter Kandidat bei der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau". Wie es dem Görtschitztaler dabei ergangen ist, das können die Zuseher am Mittwochabend, 7. September, ab 20.15 Uhr auf ATV erfahren, wenn die neue Staffel des ATV-Klassiker startet.

Carmen und Helmut © ATV/Rene Succaglia

Trailer für die neue Folge:

Der leidenschaftliche Kärntner Helmut gibt sich bei der Einrichtung der Schlafzimmer für seine Hofdamen besondere Mühe. Neue Bilder an die Wand, Blumen auf dem Nachttisch, frische Bettwäsche, da wird es die Damen kaum stören, dass sich je zwei ein Bett teilen müssen. Helmut hat sich nämlich nicht entscheiden können und gleich vier Bewerberinnen eingeladen. Die 35-jährige Nathalie hat den weiten Weg aus Hessen auf sich genommen, um den Rinderbauern in Kärnten kennenzulernen und zumindest vom ersten Eindruck hat sich die Fahrt gelohnt. Helmut ist hin und weg von der Unternehmensberaterin. Mal schauen, ob das so bleibt, wenn die nächsten Damen auf den Hof kommen. Die 41-jährige Carmen wartet bereits an der Bushaltestelle und wird dort von Helmuts Freund Tino abgeholt. Kurz darauf kommt Petra als dritte zur Runde dazu. Die 42-jährige Kärntnerin hat ein ganz besonderes Mitbringsel für Helmut dabei, mit einer Heugabel möchte sie ihre Chancen steigern, den Kuhbauern "aufzugabeln". Zwischen den Bewerberinnen zeichnen sich die ersten Eifersüchteleien und Spannungen ab. Und dabei sind noch nicht mal alle Hofdamen am Hof angekommen.

Helmut ist schon aufgeregt: