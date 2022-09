Bei einem Fußballspiel am Sonntag zwischen der U17 des SC St. Veit und der Mannschaft SG AZ Südkärnten/SV Griffen B kam es zu einem folgenschweren Unfall. Knapp nach 18 Uhr stießen am Sportplatz Griffen zwei Spieler aus St. Veit an der Glan so unglücklich zusammen, dass sich einer der beiden eine schwere Verletzung zuzog. Beide sind 17 Jahre alt und spielen im selben Verein.

Laut Thomas Pipan, Nachwuchsleiter des SC St. Veit, kam es im Strafraum zu einem Tumult zwischen mehreren Spielern. Dabei soll ein Spieler, einem Mannschaftskollegen auf den Fuß getreten sein und in der darauf folgenden Aufwärtsbewegung von diesem dürfte es zu einem schweren Beinbruch gekommen sein. "Wir haben das Spiel, nach Absprache mit dem Trainer, dann abgebrochen, weil viele der Spieler daran beteiligt waren und der Stresspegel zu hoch wurde", sagt Pipan.

Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Fußballer mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Unfallkrankenhaus in Klagenfurt geflogen. Laut Auskunft von Jason Ischepp, Oberarzt der Abteilung Orthopädie und Traumatologie am UKH in Klagenfurt, am Montagvormittag geht es dem Patienten den Umständen entsprechend gut und er wird derzeit stationär behandelt.