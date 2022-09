Sie wohnen seit vielen Jahren in Salzburg, sind als Musiker viel auf Tour und im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, kommen aber immer wieder zurück in ihre Heimat nach Friesach. Woher kommt diese tiefe Verbundenheit?

Nik p.: Ich bin in Friesach geboren, bin dort zur Schule gegangen, habe dort meine Jugendzeit verbracht und auch meine erste Freundin kennengelernt. Liebe erlebt. Ich habe in dieser Stadt viele Erinnerungen, bin mit ihr eng verbunden. Und diese Verbundenheit hält ewig.