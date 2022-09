"Jurist und Buddhist, das geht locker", sagt der St. Veiter Hubert Knaus, ehemaliger Richter am St. Veiter Bezirksgericht. Knaus muss es wissen, denn er ist auch Mitbegründer des "Internationalen Meditationszentrums Österreich" in St. Michael ob der Gurk im Bezirk Klagenfurt Land. Dort lehrt er anhand der Meditationspraktiken den Theravada-Buddhismus, die älteste Schultradition des Buddhismus. Knaus ist seit dem Vorjahr in Pension, zum Buddhismus fand er in den 1970er Jahren. "Ich bin über das einfache Yoga dazugekommen, aus dem Training im Sport. Schlussendlich war mir aber das Ziel, nur einen ruhigen Geist zu bekommmen, zu wenig." Knaus vertiefte sich - ebenso wie seine Frau Susanne, ebenfalls Juristin - immer mehr in diese Lebenspraxis und Religion und in die Kunst der tiefen Meditation. 1990 gründeten er und seine Gattin mit den Ehepaaren Franz und Irmgard Neuner aus Krumpendorf, Erich und Ursula Kucher aus Klagenfurt, sowie Franz und Eveline Zelsacher aus St. Michael das Meditationszentrum. Jeder kann dort in die Lehren des Buddhismus eintauchen und auch die Praxis des Meditierens erforschen.