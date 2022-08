In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei in St. Veit an der Glan mehrmals zu einem eskalierten Familienstreit ausrücken. Kurz vor 3 Uhr kam es zwischen einem Ehepaar zu einem Streit. Der im gleichen Haushalt lebende Stiefsohn (20) des Mannes (39) mischte sich ein und es kam zu einer Schlägerei zwischen den Männern. Dabei wurde der 20-Jährige verletzt und die Frau (40) alarmierte die Polizei.

Der Ehemann flüchtete allerdings noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife. In der Wohnung fanden die Beamten unzählige Waffen, unter anderem eine CO₂-Pistole, einen Wurfstern, ein Schwert, ein Bajonett und diverse Kampfmesser. Da gegen den Mann bereits ein behördliches Waffenverbot besteht, wurden die Waffen sichergestellt und abtransportiert.

Stiefsohn festgenommen

Später kehrte der 40-Jährige wieder zu seiner Wohnung zurück und seine Frau alarmierte erneut die Polizei. Beim Eintreffen wurden die Beamten nun vom 20-jährigen Stiefsohn am Betreten der Wohnung gehindert und attackiert. Die Polizisten blieben unverletzt. Der 20-Jährige wurde wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Der 40-Jährige konnte abermals flüchten.

Alle waren betrunken

Erst bei einer neuerlichen Kontrolle kurz nach 8 Uhr wurde der 40-Jährige in der Nähe der Wohnung von den Polizeibeamten angetroffen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Überdies wird er aufgrund der vorgefundenen Waffen und dem bestehenden Waffenverbot und der Körperverletzung an seinem Stiefsohn der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert.