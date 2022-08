Aufgrund des teilweise äußerst desolaten Fahrbahnzustandes wird ab Montag, 29. August, der dritte und letzte schadhafte Abschnitt der Saualpen Straße bei St. Oswald in der Gemeinde Eberstein instandgesetzt.

Das Schadensbild zeigt in Teilbereichen starke Einzel- und Netzrissausbildungen, beginnende Materialausbrüche und Schlaglochbildungen in einer Tiefe von bis zu 10cm. Zusätzlich wurden Anzeichen von Frosthebungen festgestellt. "Wir investieren daher 265.000 Euro in die Sanierungsarbeiten, damit den Anrainern hier wieder eine zeitgemäße und vor allem sichere Fahrbahn zur Verfügung steht", betont Straßenbaureferent Martin Gruber.

Im gesamten Straßenabschnitt wird daher die Fahrbahn 30cm tief durchgefräst und neu aufgebaut. Auch die Querneigung wird optimiert und Entwässerungsanlagen werden erneuert, sodass anfallende Oberflächenwässer ordnungsgemäß abgeleitet werden können. Durch die daraus resultierende Höhenänderung sind die Einfahrten an die neue Situation anzupassen und die bestehenden Leistensteine werden abgetragen und erneuert.

Der Bauabschnitt wird rund 265.000 Euro kosten und sollte planmäßig Ende September abgeschlossen sein. Für die Dauer der Arbeiten gilt eine halbseitige Sperre mit Wartepflicht.