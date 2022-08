Im Sommer 1922 wurde die Ortsgruppe der Naturfreunde in St. Veit gegründet. Zeitgleich mit 48 anderen Ortsgruppen in Österreich, aber "damals war St. Veit die einzige Ortsgruppe in Kärnten", erzählt Erfried Schlosser, Vorsitzender der Naturfreunde St. Veit. Seit der Gründung ist der Verein stetig gewachsen und zählt zurzeit über 700 Mitglieder. Die Naturfreunde St. Veit sind damit eine der drei mitgliederstärksten Ortsgruppen in Kärnten. Der Verein bietet verschiedene Freizeitaktivitäten für die Mitglieder an, setzt sich aber ebenso für Natur- und Umweltschutz ein.