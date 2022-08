Seit dreieinhalb Jahren sind Maria und Laura ein Paar. Für ihre Verpartnerung in Althofen reisten sie eigens aus Wien an. Ihr Leben wollen sie nun grundlegend ändern, die beiden Frauen werden demnächst in die westafrikanische Großstadt Benin City ziehen, bis zu fünf Jahre möchten sie ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegen. Aufgrund des Auslandsaufenthaltes haben sich die Frauen entschlossen, nun auch auf dem Papier zu zeigen, dass sie zusammengehören und ihr Leben miteinander verbringen wollen.