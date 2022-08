Seit 14 Jahren gibt es die CHP-Werbetechnik, Firmenchef Thomas Happerger - er führt den Betrieb gemeinsam mit Partnerin Birgit Auswarth - arbeitete mit seinem Team zuerst in St. Veit. Vor sieben Jahren verlegte er den Standort in das ehemalige Postgebäude nach Liebenfels. "Und jetzt bauen wir selber was", sagt Happerger. Auf 300 Quadratmetern Firmenfläche sollte dann genug Platz sein, um dem Leistungsspektrum des Unternehmens gerecht zu werden. Happerger: "Unser Portfolio ist ziemlich groß." Die CHP-Werbetechnik arbeitet mit kleinen regionalen Firmen ebenso wie mit globalen Playern. "Zuletzt haben wir für Wech 24 LKWs beschriftet, wir arbeiten auch für Hirsch Servo, Funder und für Jacques Lemans." Der Standort Liebenfels ist für Happerger optimal. "Es liegt zentral, wir sind von hier gleich auf der Autobahn, in Klagenfurt oder auch in Villach. Wir arbeiten ja kärntenweit."