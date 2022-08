Am 16.09. ab 20 Uhr werden in der St. Veiter Blumenhalle bei der ersten Ausgabe des Tanz-Cafés Sankt Veit die Tanzbeine geschwungen. In einem stilvollen Ambiente können dabei alle Tanzbegeisterten ihre Tanzkünste auf dem Parkett zeigen. "Es gibt renommierte Tanzschulen in St. Veit, aber keinen Ort, wo man zum Tanzen gehen kann," erklärt Organisator Herbert Luttenberger die Entstehungsidee. "Deswegen versuchen wir, ein elegantes Tanz-Café, wie es sie früher gab, in St. Veit zu errichten."