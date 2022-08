Am 7. August krönte sich die allgemeine Herrenmannschaft des Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee zum Österreichischen Meister in Division 3D und zog damit in die zweithöchste Spielklasse des Golfs ein.

Die Mannschaftsmeisterschaft der dritten Division fand im Golfclub Dilly in Oberösterreich statt. Hier ging es in drei herausragenden wie auch spannenden Partien um den Aufstieg.

Die ersten und auch stärksten Gegner vom Golfclub Salzburg Eugendorf konnten in einem engen Match mit 4&3 niedergerungen werden. Gegen den GC Dolomitengolf Osttirol zeigten die St. Veiter ihr bestes Golf, was mit einem überlegenen Sieg von 6&1 belohnt wurde. So ging es am Finaltag gegen den GC Gastein um den Aufstieg in die zweite Division.

Die Mannschaft bestehend aus Sebastian Mori, Manuel Leitner, Michael Aicher, Johannes Gruber, Alexander Bodner, Hartmut Becker, Peter Kuhs, Gernot Kerschhakl, Stefan-Alexander Pertl, Michael Rotheneder, Bernhard Fasching und Kapitän Maximilian Mang setzte sich mit einem 5&2-Sieg durch und stieg somit zum dritten Mal in Folge auf.