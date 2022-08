Hans Wenzl ist der erfolgreichste Höhenbergsteiger Österreichs. Vor drei Monaten schaffte der Baupolier seinen zehnten Achttausender in Nepal – mit der 8091 Meter hohen Annapurna. Dieser Erfolg blieb auch bei den heimischen Fernsehsendern nicht unbemerkt. ServusTV begleite Wenzl auf seiner jüngsten Bergtour in den Steiner Alpen, einer Gebirgsgruppe in Slowenien.

Wenzl wird im Frühjahr 2023 in der Dokumentationsreihe "Bergwelten" zu sehen sein. Dabei wird er in beeindruckender Kulisse seine Geschichte erzählen, unter anderem auch, wie er es auf einen der gefährlichsten Achttausender geschafft hat.