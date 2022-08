Jennifer Anderwald und Katja Edlinger eröffneten ihre Kosmetikmanufaktur in St. Veit im März 2019. Ein Jahr später kam Corona und "die Zeiten sind nun anders", sagt Anderwald. Dem Umstand trägt man Rechnung, die kleine Firma der beiden Jungunternehmerinnen verändert sich mit den Zeiten mit. Mit Labor und Verkauf ziehen die beiden nach Althofen, die Geschäftsräumlichkeiten sind gerade im Entstehen. Das neue "Ja & Anders" wird ein wenig außerhalb des Stadtzentrums von Althofen in Untermarkt zu finden sein, in der Nähe des Geschäftes Sabitzer und der Apotheke. Anderwald und Edlinger betreiben ihr Unternehmen neben ihren Hauptberufen, Anderwald etwa ist Hebamme. Sie hat zusätzlich eine Ausbildung für Kosmetikherstellung absolviert. Katja Edlinger ist ausgebildete pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin und Kinderkrankenschwester.