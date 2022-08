Schon wieder wurde in Kärnten ein Extrem-Raser gestoppt: Am Dienstag, kurz nach 5 Uhr, wurde ein 55-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Feldkirchen von Polizeibeamten auf der Ossiacher Bundesstraße im Ortsgebiet von Liebenfels einer Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät unterzogen. Dabei wurde laut Polizei kurz vor dem Ortsgebiet in der dortigen 70 km/h Beschränkung eine Fahrgeschwindigkeit von 110 km/h. Innerhalb des Ortsgebietes wurde eine Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h gemessen (erlaubt sind maximal 50 km/h).