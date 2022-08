Schon seit einigen Jahren liefert der St. Veiter Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten Fernwärme an rund 4000 Haushalte. Künftig soll der Bedarf von weiteren 10.000 Haushalten gedeckt werden. Zu diesem Zweck wurden fünf Millionen Euro in die Erneuerung der kleineren Dampfturbine und in die Modernisierung der zweiten, großen investiert. Damit steige der Anteil der nutzbaren Gesamtenergie von derzeit 60 auf 90 Prozent. Die Leistung verdopple sich von 25 auf 50 Megawatt thermischer Energieproduktion. Die 15 Kilometer lange Fernwärmeleitung von St. Veit bis Klagenfurt wird gerade gebaut.