"Er hat alles liegen gelassen für die Feuerwehr", sagt Stefanie Krings-Neugebauer über ihren Opa Adalbert. 40 Jahre lang war er Kommandant der Feuerwehr Lölling. Anscheinend hat er die Sensibilität für Notfälle und Vorsorge, die man als Angehöriger einer Wehr so entwickelt, an seinen Sohn weitergegeben. Denn dieser, Walter Neugebauer, errichtete mit seiner Frau Franziska 1983 ein Kleinkraftwerk zur eigenen Erzeugung von Strom. In den letzten Tagen und auch schon bei kleineren Stromausfällen davor – "bei uns kommt das immer wieder vor", sagt Stefanie Neugebauer – war man heilfroh über diese Errungenschaft.