Mehr als 11.000 Fahrgäste haben österreichweit beim diesjährigen VCÖ-Bahnhoftest in den Zügen und online Bahnhöfe in Österreich nach 15 Kriterien bewertet, wie beispielsweise den Allgemeinzustand, Barrierefreiheit, Bahnhofsumfeld, Sauberkeit und Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zwei Kärntner Bahnhöfe schlossen dabei besonders gut ab und landeten in den Top zehn: Bei den kleineren Bahnhöfen schaffte es der Bahnhof Friesach auf Platz sechs im VCÖ-Bahnhoftest, bei den großen Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte ist Spittal-Millstättersee als Vierter top platziert.

Umweltfreundliche Anreise

Sieben von zehn Kärntner Fahrgästen kommen zu Fuß, mit anderen Öffis oder dem Fahrrad zum Bahnhof. Deshalb sollte jeder Bahnhof gut und sicher autofrei erreichbar sein.

"Die optimale Abstimmung des örtlichen beziehungsweise regionalen Öffentlichen Verkehrs an die Züge ist ebenso wichtig, wie die Anbindung des Bahnhofs ans Geh- und Radwegenetz. Bei kleineren Bahnhöfen sind Anrufsammeltaxis und Gemeindebusse als Zubringer und Abholer wichtig, um in den Regionen mehr Menschen den Umstieg vom Auto auf die Bahn zu ermöglichen", stellt VCÖ-Experte Schwendinger fest. Der VCÖ betont, dass es angesichts der sich verschärfenden Klimakrise immer wichtiger wird, dass jeder Bahnhof über sichere Geh- und Radverbindungen gut zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar ist.

Wie wichtig ein dichtes Netz an Bahnhöfen ist, zeigt sich auch daran, dass knapp mehr als die Hälfte der Fahrgäste weniger als 15 Minuten zum Abfahrtsbahnhof unterwegs war. Ein weiteres Drittel der Fahrgäste brauchte 15 bis 30 Minuten zum Bahnhof, berichtet die Mobilitätsorganisation VCÖ.