"Hüttenberg ist wieder am Stromnetz", kann Horst Maier, Zivilschutzbeauftragter der BH St. Veit vermelden. In den frühen Abendstunden am Sonntag konnte man die Arbeiten beenden. An diesem Tag war auch ein Hubschrauber des Voralberger Unternehmens Wucher im Einsatz. Mit diesem flog man neue Strommasten ins vom Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogene Gebiet, um zerstörte Masten zu ersetzen. Maier: "Gemeinsam wurde Großartiges geleistet."