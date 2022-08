Lange musste das Team der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit auf die ersehnte Lieferung warten, doch nun ist sie da – die neue Entspannungsbadewanne. Diese moderne Geburtsbadewanne ist das neue Herzstück des komplett sanierten Kreißsaals, der kürzlich offiziell in Betrieb genommen werden konnte.