Bis Sonntag sind Trupps der Pioniere in Hüttenberg im Einsatz, der noch heute beginnt. Die Soldaten unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kelag, die seit gestern bereits auf Hochtouren die Sturmschäden aufarbeiten, um die Stromversorgung wieder garantieren zu können. "Sie werden sich an vorderster Front vorarbeiten", erklärt Horst Maier, der Zivilschutzbeauftragte der Bezirkshauptmannschaft St. Veit. Die Herausforderung bei diesen Waldarbeiten ist, dass viele Bäume nicht umgestürzt, sondern nur gebogen sind. Die daraus entstehende Spannung in den Bäumen birgt eine große Gefahr für die Waldarbeiterinnen und -arbeiter. Gearbeitet wird gemeinsam mit Feuerwehr und den Bauern vor Ort. "Feuerwehr und Bundesheer wollen sich von zwei Seiten aus vorarbeiten. Das Ziel wäre der Handschlag in der Mitte", erklärt Maier.

Bis Sonntagabend sind sieben Pioniertrupps des Pionierbatallions 1 aus Villach in Hüttenberg sowie zwei Trupps des Militärkommandos und ein Santrupp mit zwei Personen. Die insgesamt 18 Soldaten werden im Jufa Hotel in Knappenberg untergebracht.

Stromversorgung schnellstens wieder herstellen

Die Einsatzleitung vor Ort obliegt dem Hüttenberger Bürgermeister Josef Ofner, für die Feuerwehr ist Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai zuständig. "Die Bezirkshauptmannschaft St. Veit arbeitet im Hintergrund", so Maier. Die Einsatzzentrale wird in der Musikschule Knappenberg eingerichtet. Zusätzlich werden die Einsatzkräfte mit Arbeitsgeräten durch die Firma Tilly Forst unterstützt. "Diese ist die Hauptbetroffene der Sturmschäden", erklärt Maier. Schnellstens die Stromversorgung wieder herzustellen ist das oberste Ziel. Maier: "Wir hoffen, dass das Wetter hält."

Maier appelliert auch wieder einmal an die Menschen, für derartige Notfälle vorzusorgen. Wie, dazu gibt es Information auf der Homepage des Zivilschutzverbandes. Auch den Klimawandel könne nun niemand mehr leugnen, so Maier. Waren es vor einigen Wochen noch andere Regionen, die getroffen wurde, "so sind es nun wir".

