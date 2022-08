Orkanartiger Sturm zerstörte Festzelt der Landjugend Brückl

Monatelang hat sich die Landjugend Brückl auf das Jubiläumsfest vorbereitet. Doch das Unwetter am Donnerstag hat die Pläne zerstört. Jetzt wird – in abgespeckter Version – doch am Samstag gefeiert.