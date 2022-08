Im Rahmen einer Informationsveranstaltung, bei der das Rote Kreuz verschiedene Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Tätigkeit vorstellte, wurde Claudia Egger-Grillitsch auf die Team Österreich Tafel aufmerksam. Für die Bezirkshauptfrau von St. Veit vereint die Tafel des Roten Kreuzes zwei wichtige Aspekte in einem: "Erstens werden die Lebensmittel gerettet, nicht weggeworfen, und zweitens kommen sie Menschen zugute, die sie wirklich benötigen."

Rund sechs Stunden verbringt die 52-Jährige samstags mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Zu ihren Aufgaben zählt es, die Lebensmittel, die aus den Geschäften abgeholt wurden, zu sortieren, zu verteilen und danach wieder aufzuräumen. In den vorangegangenen zwei Jahren wurden oft Pakete für die Menschen zusammengestellt, die diese dann abholen konnten. Mittlerweile können die Leute aber selbst wieder in die Rot-Kreuz-Zentrale und sich aussuchen, welche Lebensmittel sie nehmen.

Einsatz auf der Impfstraße

Während die Impfstraße in der Blumenhalle geöffnet war, half Egger-Grillitsch wochenends auch dort, so wie viele andere Mitarbeiter der Team Österreich Tafel. "Es ist ein schönes Gefühl, Teil dieser Hilfsgemeinschaft zu sein", erzählt Egger-Grillitsch, die schon vor der Tätigkeit beim Roten Kreuz Mitglied eines ehrenamtlichen Vereins war. "Unsere Gesellschaft lebt von den ehrenamtlich tätigen Menschen in den verschiedenen Vereinen und Organisationen", ist sich die 52-Jährige sicher.

Claudia Egger-Grillitsch verteilt für die Tafel in St. Veit Lebensmittel © kk/privat

In ihrer Freizeit ist Egger-Grillitsch gerne im Wald oder zumindest in der eigenen Forstwirtschaft unterwegs. Weitere Hobbys sind Lesen, Radfahren und Schwimmen, außerdem besucht sie mit ihrer sieben Monate alten Labradordame Romy die Hundeschule. Für die Leiterin der Bezirkshauptmannschaft St. Veit gibt es aber auch sonst immer viel zu tun.