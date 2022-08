Am späten Donnerstag Nachmittag traf ein schweres Unwetter den Bezirk St. Veit. Kurz darauf heulten die Feuerwehrsirenen. "Mehr als 40 Feuerwehren standen mit 350 Männern und Frauen im Einsatz. Wir wurden zu mehr als 100 Einsätzen gerufen", erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai. Aufgrund der vielen Notrufe gab es auch einen technischen Ausfall der Landesalams- und warnzentrale. "Alarmierungen sind ausgefallen. Es konnten auch keine telefonischen und funktechnischen Anrufe entgegengenommen werden."

Betroffen von den Einsätzen war der gesamte Bezirk. "Egal ob Althofen, Gurktal, Metnitz - jede Gemeinde war betroffen. Es gab abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, unpassierbare Straßen und Stromausfälle. In Hüttenberg gab es viele umgestürzte Bäume. Knappenberg, Lölling und Hüttenberg haben noch immer mit Stromausfällen zu kämpfen", erklärt Monai.

In Brückl wurden einige Dächer abegetragen © KK/BFK08

Die Feuerwehren sind auch heute zum "Assistenzeinsatz" der Kelag gerufen. "Es müssten Stromleitungen freigeschnitten werden. Auch hier werden wir wieder im Einsatz stehen."

Am stärksten erwischt hat es die Gemeinde Hüttenberg. "Wir sind derzeit noch ohne Strom und ohne Handyempfang. Unsere Einsatzzentrale mussten wir von Hüttenberg nach Knappenberg verlegen. Bis in die späten Nachtstunden waren die Feuerwehren im Einsatz. Heute um 6 Uhr war schon wieder der erste Einsatz", erklärt Bürgermeister Josef Ofner (FPÖ). Abgesperrt von der Außenwelt ist Hüttenberg nicht. Durch zwei Straßen ist die Gemeinde erreichbar. "Es kam Gott sei Dank zu keinen Verletzten. Gestern sind wir mit dem Polizeihubschrauber das Gebiet abgeflogen und haben uns die Schäden angesehen." Das Feuerwehrkommando und die Bezirkshauptmannschaft werden in der Gemeinde auch Assistenzeinsatz leisten. "Heute sind wieder schwere Unwetter angesagt. Wir hoffen, dass wir verschont bleiben."

Die Gemeinde Hüttenberg hat das Unwetter besonders schwer getroffen © Facebook/Ofner

2500 Haushalte im Bezirk ohne Strom

In Kärnten sind derzeit 4000 Haushalte ohne Strom, 2500 Haushalte sind im Bezirk St. Veit betroffen. "Unsere Mitarbeiter und Monteure arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden. Betroffen sind Menitz, Gurktal, Ingolsthal. Der Hotspot ist aber Hüttenberg. Monteure haben extra ihren Urlaub unterbrochen und stehen im Einsatz. Auch die Kollegen aus der Steiermark haben gesagt, auf ihrer Seite gibt es erhebliche Schäden", sagt Robert Schmaranz, Leiter der Netzführung von Kärnten Netz GmbH. "In Hüttenberg müssen wir mit dem Hubschrauber die Lage erkunden und uns ein Bild vom Ausmaß machen."

An den Behebungen wird mit Hochdruck gearbeitet. "Wir werden heute viele Haushalte wieder mit Strom versorgen. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir heute alle Behebungen schaffen. Wir bitten die Leute um Verständnis", fügt Schmaranz an.