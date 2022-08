Zwei Jahre lang gab es coronabedingt keinen Zirkus, jetzt heißt es aber endlich wieder: "Manege frei!" Von 20. bis 28. August kommt der Circus Althoff nach St. Veit und möchte mit einem neuen Programm Familien begeistern. Dieses beinhaltet einen Mix aus klassischem und modernem Zirkus.

"Sterne der Manege 2022" heißt das Programm, das von Artistinnen und Artisten aus ganz Europa aufgeführt wird. Darunter sind unter anderen Sascha Degani am Solotrapetz , Das Duo "Jose" aus Ungarn mit Jonglage und Leiterakrobatik, Miss Charlene am Römischen Ring und der liebenswerte Clown Peppo aus Deutschland. Eine "Wild West Show" wird es ebenfalls geben. Die Gäste in der Herzogstadt dürfen sich also auf ein spannendes Zirkusprogramm freuen.