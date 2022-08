120 Jahre alt ist die Tracht, die Helga Krenn kürzlich an die Museen in Hüttenberg übergeben hat. Als Gründungsmitglied des Trachtenvereins Hüttenberg hütete Krenn die historischen Trachten ihrer Eltern bei sich zu Hause. Nun kommt die Alttracht aus dem oberen Görschitztal ins "Puppenmuseum Helga Riedel" in Knappenberg und kann dort von Besucherinnen und Besuchern bestaunt werden.

Schon Franz Koschier (Volkskundler) hat in seinen Forschungen die Hüttenberger Männer- und Frauentracht übernommen, wissenschaftlich aufgezeichnet und im Buch "Kärntner Trachten" schriftlich und bildlich festgehalten. Im Zuge der Gründung der Trachtengruppe Hüttenberg im Jahr 1990, wurde die Frauentracht zum Model für die erneuerte Obergörtschitztaler Festtracht, die nur im Großraum von Hüttenberg mit Spencer und Bodenhaube getragen wird.