Der Theaterverein "Kultur Marktlücke", mit dem Sitz am Fuße der Burg Hochosterwitz, ist wieder zurück und feierte am Freitag, 26. August, mit dem Stück "Shutter Island" ein Bühnencomeback. Viele kennen zwar den Psychothriller mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle – ein Theaterstück dazu gab es aber noch nicht. "Unser Markenzeichen ist es, Dinge, die es gar nicht gibt, zu verwirklichen", erklärt Regisseur Peter Marktl.