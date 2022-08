Um 80 Euro für den Quadratmeter wurden 1000 Quadratmeter Grundfläche an "Kindernest" verkauft, eine gemeinnützige GmbH, die im gesamten Bundesland mehrer Standorte betreibt - von Kindertagesstätten bis hin zur schulischen Tagesbetreuung. Auch in Althofen ist "Kindernest" bereits präsent. Zusätzlich werden künftig zwei weitere Kindertagesgruppen im neuen Stadtteil Krumfelden angeboten. "Das ist eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der dort angesiedelten Menschen", sagte Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Aufgestockt wird in Krumfelden auch beim Wohnraum, die Stadt kaufte im Dezember 2021 dafür Grund. Nun werden 143 Miet- und Eigentumswohnungen errichtet. Die "Wohnungseigentümer Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft" und die "BWS allgemeine Bau- Wohn- und Siedlungsgenossenschaft" erwarben insgesamt 13.000 Quadratmeter Fläche. Dazu wird auch eine neue Straße benannt, und zwar nach Franz Fattinger. "Er war ein legendärer Leiter der Treibacher Industrie AG und hat viel getan für ein modernes Althofen", sagte Zemrosser.