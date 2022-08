Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von 10. August, 15.00 Uhr, bis 11. August, 18.50 Uhr, in ein Pfarramt im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Die unbekannten Täter gelangten in die Innenräumlichkeiten, wo sie vermutlich durch Körperkraft eine Schublade aufbrachen, aus der sie in weiterer Folge eine Brieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld stahlen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.