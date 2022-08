In der Nacht auf Freitag kam es auf der Friesacher Bundesstraße gegen 01.05 Uhr zu einem Unfall, bei dem zwei Personen – ein Steirer (35) aus dem Bezirk Murau und sein Bruder (28) – verletzt wurden. Die beiden waren in Richtung Neumarkt unterwegs gewesen, als der 35-Jährige vermutlich aufgrund von Übermüdung und Alkoholisierung am Steuer einschlief. Infolgedessen kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Aufpralldämpfer.

Die Geschwister wurden bei dem Unfall verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Die Friesacher Bundesstraße war während des Vorfalls nur erschwert passierbar.