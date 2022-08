Die in Friesach beheimatete Springer-Gruppe, ein global führender Technologieanbieter für die Holzindustrie unter der Führung von CEO Timo Springer, erwarb 90 Prozent der Anteile an der GIS Industrieautomation in Herzogsdorf/Oberösterreich. Diese beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und ist auf Planung, Engineering, Automatisierung, SPS-Programmierung, Schaltschrankbau sowie Industriemontagen in der Säge- und Holzindustrie spezialisiert.