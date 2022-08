Als "fürchterlichen Wildunfall" bezeichnet der stellvertretende Hegeringleiter von Friesach, Erich Kejzar, den Unfall, der sich in der Nacht auf Mittwoch auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37) auf Höhe St. Veit Nord ereignete. "Man sieht heute noch die Blutflecken", berichtete Kejzar am Donnerstagnachmittag. Eine ganze Rotte, also ein Rudel, von Wildschweinen dürfte auf Futtersuche die Fahrbahn gequert haben. Auf Bildern und einem Video, das bei den Aufräumarbeiten gemacht wurde, sind Tiere unterschiedlichen Alters zu erkennen. Der betroffene Lenker eines Sattelschleppers habe noch versucht, einen Unfall zu verhindern, heißt es seitens der Polizeiinspektion St. Veit. "Aber er hat die Tiere mit seinem Fahrzeug vorne, seitlich und auch hinten erwischt."