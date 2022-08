Ein 21jähriger Mann aus Klagenfurt lenkte am Mittwoch gegen 08.30 Uhr einen Kastenwagen in Feldkirchen, selbe Gemeinde und Bezirk, aus einer Sackgasse in die Niederdorfer Gemeindestraße und übersah dabei im Verkehrsspiegel einen herannahemden Pkw, gelenkt von einer 71-jährigen Frau aus dem Bezirk Feldkirchen. Es kam zur Kollision, bei der die Frau unbestimmten Grades verletzt wurde. Sie wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Alkotests verliefen negativ.