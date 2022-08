Zufall oder Bestimmung? Ein bisschen von Salbei steckt in ihrem Namen. Sieglinde Salbrechter (56) aus Schaumboden in der Gemeinde Frauenstein ist nicht nur in Kärnten als Kräuterexpertin (und Fastentrainerin) bekannt. Seit 2006 ist sie Bundesobfrau des Vereins "Freunde Naturgemäßer Lebensweise" (FNL), der am Wochenende in St. Veit sein 40-Jahr-Jubiläum feiert (siehe Infobox). Es ist Österreichs ältester Natur- und Kräuterverein, mit Sitz in Schloss Hunnenbrunn, national und international ausgezeichnet, betont sie.