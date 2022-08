Der heurige Sommer war für Helmut, St. Veiter Kandidat der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau", ein ganz besonderer. Konnte er schließlich "seine" Damen bei der Hofwoche im Görtschitztal begrüßen. Eine außergewöhnliche Erfahrung, die Hofwoche und die Dreharbeiten seien jedoch "gut gelaufen". Ständig von einer Kamera verfolgt zu werden, war für den 47-Jährigen "nicht so ein Problem": "Weil man sagen kann, was man will, und sich nicht verstellen muss." Wie die Hofwoche genau verlaufen ist, dass will der Görtschitztaler noch nicht verraten. Wer es wissen will: Zu sehen ist sein Liebesabenteuer ab 7. September, jeweils mittwochs auf ATV.