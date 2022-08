Matthias Müller besucht die Tourismusschule Villach, daheim ist er in Klein St.Paul. Seine Eltern führen den Gasthof "Zum Dorfschmied", mehrfach ausgezeichnet durch Gault Millau, Á la Carte und Falstaff. Matthias arbeitete nun an einem besonderen Praktikumsplatz, dem "La Fera", das Restaurant von Spitzenkoch Simon Petutschnig, der ursprünglich auch aus dem Görtschitztal stammt. Mit Matthias am Werken war seine Freundin Elina Brunner (17), eine Villacherin.