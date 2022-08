Am 1. August feierte Helga Baumgartner ihren 60. Geburtstag. Mit dem runden Geburtstag begann ein neuer Lebensabschnitt: Baumgartner verabschiedete sich in den Ruhestand. Helga Baumgartner leitete mit Herzblut die Niederlassung von „Elite Professional“ in der Kreuzstraße in Althofen. Vor Kurzem gab es mit Weggefährten, Freunden sowie Kundinnen und Kunden eine kleine Feierlichkeit im Friseursalon. Bei dieser Zusammenkunft überbrachte Bürgermeister Walter Zemrosser der Althofenerin die besten Wünsche für den wohlverdienten Ruherstand.