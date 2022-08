Am 7. August gegen 19 Uhr kam ein 28-jähriger Motorradlenker auf der Tentschacher Landesstraße (L 69) in der Gemeinde Liebenfels, Bezirk St.Veit, aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Sturz. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.