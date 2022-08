Erstmals muss in Kärnten ein bestätigter Affenpockenfall gemeldet werden. Die Behörden sind laut einer Aussendung des Landes Kärnten informiert, alle Maßnahmen, die mit der Infektionskrankheit einhergehen, getroffen. "Der 25-Jährige hat sich in Wien aufgehalten. Nach seiner Rückkehr wurde bei ihm die Infektion festgestellt, er befindet sich in Quarantäne zu Hause", berichtet Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes.