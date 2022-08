Im Jänner ist in Althofen auf einigen öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot per Verordnung in Kraft getreten. Es gab damals zunehmend Beschwerden über Belästigungen und Sachbeschädigungen durch alkoholisierte Personen. Das Verbot ist durch einen Beschluss des Gemeinderates wirksam geworden.

Nach einem halben Jahr wollte man eine erste Bilanz ziehen und resümieren, wie sinnvoll das Projekt ist und ob Streetworker für alkoholabhängige Menschen in Anspruch genommen werden sollen. "Wir befinden uns noch immer in der Beobachtungsphase und warten derzeit auf ein Gutachten des dafür zuständigen Sachbearbeiters der Kinderfreunde", erklärt Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA Althofen). Mittlerweile weiß man nur, dass dieser Sachbearbeiter Althofen als "nicht problematisch" eingestuft hat, auf das genaue Ergebnis warte man aber noch. "Das liegt wohl daran, dass wir keine Großstadt sind und wir nicht wirklich ein intensives Alkoholproblem haben."