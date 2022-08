Die Meldung sorgte am Freitag für ordentliches Aufsehen in der Kärntner Politik: Der ehemalige St. Veiter Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Gerhard Mock (68) tritt bei der Landtagswahl im März 2023 an. Allerdings nicht auf der Liste "seiner" SPÖ, sondern für das Team Kärnten von Gerhard Köfer.