Die Nachfolge von Franz Siebert ist geregelt: Mit 1. August übernahm Primarius Dr. Hans Peter Gröchenig die Funktion des Abteilungsvorstandes an der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit. Der 45-jährige bringt umfangreiche Erfahrung und großes medizinisches Fachwissen für seine neue Aufgabe mit.

Gröchenig studierte Humanmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck, wo er 2001 promovierte. Nach der Turnusausbildung am Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol und an der Universitätsklinik Innsbruck, absolvierte er die Notarztausbildung und schloss seine Facharztausbildung für Innere Medizin ab.

Peter Gröchenig absolvierte die Additivfachausbildungen für Gastroenterologie und Hepatologie und Internistische Intensivmedizin und er ist Zusatzfacharzt für Hämato-Onkologie. Seit 2007 ist der Gastroenterologe am Krankenhaus St. Veit tätig. Von 2016 bis zur Ernennung zum Primarius hatte er die Funktion des Ersten Oberarztes der Abteilung für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Onkologie, Gastroenterologie sowie die Leitung der Endoskopie über. Darüber hinaus gehören die Diagnose und Therapie von Darmerkrankungen zu den Spezialgebieten von Gröchenig.

National im Einsatz

In den vergangenen Jahren war Gröchenig in verschiedenen nationalen Arbeitsgruppen zum Thema Magen-Darmerkrankungen tätig, arbeitete an Leitlinienempfehlungen mit, etablierte eine sehr erfolgreiche Studienambulanz für die Erforschung neuer Medikamente bei chronischen Darmentzündungen und erwarb auch das Diplom für Palliativmedizin. Zu den klinischen Schwerpunkten des neuen Abteilungsvorstandes zählen die Gastroenterologie und Hepatologie sowie die Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED).