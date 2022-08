Am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr parkte ein 17-jähriger St. Veiter sein Auto auf einem Anwesen in Metnitz. Um 21.08 Uhr war ein lauter Knall zu hören. Als der 17-Jährige Nachschau hielt, bemerkte er, dass sein Auto zuvor selbstständig über eine abschüssige Wiese in das darunterliegende Einfamilienhaus gerollt war. Das Fahrzeug durchschlug dabei einen Weide- und Holzzaun und blieb schließlich in einer Hausmauer stecken.

Der Pkw wurde mit einem Traktor und Seilwinde geborgen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Sowohl am Auto als auch am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Metnitz stand mit 25 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

© Freiwillige Feuerwehr Metnitz