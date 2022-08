In Italien werden sie "Nostalgiker-Weine" genannt – in Österreich sorgen die Weine seit Jahren regelmäßig für Wirbel. Diesmal verursachen sie bei Dagmar Millesi, gebürtige St. Veiterin und bekannte Schönheitschirurgin in Wien, für erhöhten Blutdruck. Auf ihrer Facebook-Seite postete sie ein Foto aus einem Supermarkt in Jesolo und kommentierte: "Ein Schock! In einem italienischen Supermarkt! Die Flaschen sind sehr beliebt bei deutschen Urlaubern, erklärte die Verkäuferin lachend Angeblich gibt es das seit Jahren! Aber für mich war es neu und ich konnte es nicht fassen! Schockiert über die mit Adolf Hitler am Etikett." Die Empörung darüber ist auch in den darunter stehenden Kommentaren zu lesen.