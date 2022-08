Die Hitze und Trockenheit in Kärnten hält an. Erhoffte große Niederschläge bleiben aus. Gemeinden, die ihre Wasserversorgung durch Quellenschüttungen beziehen, haben daher ein Problem bei der Wasserversorgung. In der Gemeinde St. Georgen am Längsee wurde schon zum Wassersparen per Verordnung aufgerufen.