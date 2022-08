Ein besonderer Ort, der zum Verweilen einlädt, ist der Quellenkulturpark von Werner Hofmeister in Klein St. Paul. Der Garten, rund um das Museum im sogenannten Lachitzhof, direkt an der Görtschitz gelegen, ist übersät mit Werken des renommierten Künstlers.

Der Quellenkulturpark ist nun um eine Attraktion reicher. Ab sofort können die Werke rund um den Lachitzhof in Klein St. Paul nämlich per Audio-Guide jederzeit entdeckt werden. Mittels QR-Code und NFC-Chips kann der Besucher per Smartphone Informationen über Künstlerinnen und Künstler und deren Werke abrufen. Diese werden stimmlich als Audio-Guide geliefert und erklären einerseits die Intention der Skulpturen von Hofmeister, geben aber andererseits auch Raum für eigene Interpretationen und regen die Fantasie an.

Mittels QR-Code und NFC-Chips kann der Besucher per Smartphone Informationen über Künstlerinnen und Künstler und deren Werke abrufen © KK/Region Mittelkärnten

Die Region Mittelkärnten hat gemeinsam mit Werner Hofmeister das Projekt realisiert. Der Quellenkulturpark ist jederzeit frei zugänglich, das Museum für Quellenkultur, in dem sich auch Hofmeisters Atelier befindet, kann nach voriger Anmeldung besichtigt werden.